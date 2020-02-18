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Fenerbahçe'den flaş Galatasaray kararı!

Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakipleri ile son dönemde yaşanan gerginliğin ardından sarı-kırmızılı yöneticileri karşılamama kararı aldı.
 18 Şubat 2020 14:34
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Fenerbahçe'den flaş Galatasaray kararı!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde ipler gerildi.

Ali Koç, Galatasaray'ın menajerlere ödediği ücretleri TFF'ye bildirmediği yönünde çıkış yaparken, Mustafa Cengiz, TFF'nin harcama limiti konusunda Fenerbahçe'ye tolerans gösterdiğini söyledi.

Bu yaşananlar sonrası Fenerbahçe cephesi, pazar günkü derbide Galatasaray yönetimine özel karşılama yapmama kararı aldı.

Kaynak: Fanatik
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