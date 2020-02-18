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TBMM'den 100. yıla özel kısa film yarışması

TBMM ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde "Gençlerin bakışıyla 100. yılında TBMM ve milli egemenlik" konulu kısa film yarışması düzenlenecek
 18 Şubat 2020 14:43
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TBMM'den 100. yıla özel kısa film yarışması

TBMM ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde "Gençlerin bakışıyla 100. yılında TBMM ve milli egemenlik" konulu kısa film yarışması gerçekleştirilecek.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kültürel, akademik ve sosyal alanda çok sayıda etkinlik yapılacak.

Bu kapsamda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde, TBMM ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde kısa film yarışması düzenlenecek.

Yarışmayla, Türk milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920'nin anlam ve öneminin belirtilmesi, Türk halkının egemenliğinin ilan edilmesinin ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılının kutlanması, gelecek nesillere Türk demokrasi tarihinin en önemli kurumu olan TBMM'nin öneminin öğretilmesi ve aktarılması amaçlanıyor.

- Yarışmaya katılım şartları ve ödül

Yarışmaya, Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra KKTC ile Türk cumhuriyetlerindeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler katılabilecek. Yarışmaya katılım için yaş, branş ya da bölüm kısıtlaması bulunmuyor.

Yarışmaya "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu", "Milli ve ulusal egemenlik", "Milli irade", "Gençlerin bakışıyla TBMM", "TBMM'nin milli mücadelede önemi ve yeri" ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" temalarından biri veya birkaçı seçilerek hazırlanan kurmaca kısa film niteliğindeki eserler sunulabilecek.

Katılımcılar, yarışmaya 8 Mayıs 2020'ye kadar başvuruda bulunabilecek.

Sonuçların 15 Haziran 2020'de ilan edileceği yarışmada, toplam 67 bin 500 lira ödül dağıtılacak. Bu kapsamda birinciye 20, ikinciye 15, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek.

Ayrıca 7 bin 500'er lira değerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) özel ödülü takdim edilecek.

Yarışmanın jürisi Oyuncu Tamer Karadağlı, Oyuncu Volkan Severcan, Oyuncu ve Senaryo Yazarı Haluk Özenç, Oyuncu, Tiyatro ve Dublaj Yönetmeni Bora Severcan, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, Yönetmen Metin Günay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Sarıtaş ile eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Mesut Cem Erkul'dan oluşuyor.

Yarışmaya ilişkin detaylar, "kisafilmtbmm.org" web adresinde yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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