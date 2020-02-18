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Belediye başkanı, cep telefonunu bilbordlarla afişe etti

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın İŞKUR aracılığıyla belediyeye 200 kişi alma talebi, İŞKUR tarafından kabul edilmeyince Başkan Özcan, söz konusu iddialarını AK Parti İl Başkanı Doğanay'ın telefon numarasının da yer aldığı bir afiş hazırlatarak kentin dört bir yanına astırdı.
 18 Şubat 2020 14:46
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Belediye başkanı, cep telefonunu bilbordlarla afişe etti

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Ocak'ta İŞKUR İl Müdürlüğü'ne başvurarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 200 kişi talebinde bulundu.

Belediyeye ait şirket adına yapılan başvuruya, İŞKUR olumsuz cevap verdi. Özcan, İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın'ın, bakanlık onayına rağmen taleplerine, AK Parti İl Başkanının ve AK Parti'li milletvekillerinin baskısı sonucu olumsuz cevap verdiğini iddia etti.

İşkur il müdürü yalanladı

İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın ise Özcan'ın açıklamalarının gerçek dışı olduğunu söyledi. İşbaşı eğitim programlarında önceliğin özel sektör iş yerleriyle işbirliği yapılması olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bolu Belediyesi şirketi olan Boluyu Seviyorum A.Ş. de ilgili mevzuat çerçevesinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlemeden de daha önceki belediyelerin yaptığı gibi ihtiyacı doğrultusunda doğrudan istihdam yapabilirler" diye konuştu.

İddialarının yalanlanması üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu halkı bunları bilmeli" başlığı ile bir afiş hazırlattı; afişe AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın telefon numarasını da ekledi. Kentin çeşitli yerlerine asılan afişte, "İŞKUR müdürlüğüne haklı ve emsalleri bulunan talebimizi reddetme talimatı veren AK Parti il başkanını 0533...... numarasından arayıp, tutumunun sebebin, sorabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ'Lİ DOĞANAY'DAN AÇIKLAMA

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, numarasının yer aldığı afişlerin asılmasının ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Talebe bakanlığın izin verdiğini vurgulayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise il başkanını aradığını İŞKUR İl Müdürünün kendisinden talimat beklediğini söylediğini anlattı. Özcan,"Defalarca uyardık en sonunda müdür dönüş yaptı ve izin vermediklerini söyledi. Ne yaptık bunun üzerine billboardlara çıktık. Olayları özetledik" dedi.
Memurlar.Net
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