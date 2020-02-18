Manisa'da kaçak içki operasyonu: 1'i astsubay 12 gözaltı
|18 Şubat 2020 14:50
|Yazdır
Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1'i jandarma astsubay 12 kişi gözaltına alınırken çok miktarda kaçak içkiye el konuldu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan 1'i jandarma astsubay olmak üzere 12 kişiye yönelik kaçak içki operasyonu düzenlendi. Polis ekiplerince Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75 cinsel içerikli ürün, 72 şişe kaçak alkol, 50 litre alkollü içki, 34 şişe sahte bandrollü içki, 3 bin 320 adet makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hırsızlık yaptığı otomobilin sahibi tarafından suçüstü yakalandı
18 Şubat 2020 15:51
|İşten çıkarılmasına neden olan amirinin evini taradı
18 Şubat 2020 15:24
|İnternetten tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs yakalandı
18 Şubat 2020 13:58
|Okulda taciz haberi için giden muhabir gözaltında tutuldu
18 Şubat 2020 13:41
|Rekor sayıdaki FETÖ gözaltılarının detayları
18 Şubat 2020 13:14
|Yazar Müfid Yüksel serbest bırakıldı
18 Şubat 2020 12:51
|Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi
18 Şubat 2020 12:23
|Balıkesir'de 'sınav joker' operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
18 Şubat 2020 11:53
|Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı
18 Şubat 2020 11:49
|Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı; o anlar kamerada
18 Şubat 2020 11:33