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Volkswagen, Türkiye yatırımını yine erteledi

Reuters'ın haberine göre; Volkswagen, Türkiye'de otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını bir kez daha erteledi
 18 Şubat 2020 14:53
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Volkswagen, Türkiye yatırımını yine erteledi

Konuya yakın bir şirket kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hala zamanımız var ve bu kararı kesinlikle yıl ortasına kadar verebiliriz" dedi.

Volkswagen, geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada fabrika yatırım kararını Şubat ayında vereceğini açıklamıştı.
Memurlar.Net
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