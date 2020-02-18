Volkswagen, Türkiye yatırımını yine erteledi
Reuters'ın haberine göre; Volkswagen, Türkiye'de otomobil fabrikası kurup kurmama konusundaki kararını bir kez daha erteledi
|18 Şubat 2020 14:53
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