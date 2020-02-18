1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konut fiyatları en çok İzmir'de arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,71 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,26, yüzde 1,43 ve yüzde 1,59 artış gözlemlendi
 18 Şubat 2020 14:59
Yazdır
Konut fiyatları en çok İzmir'de arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,41 artarak 118,75 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,41 artarak 118,75 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,71 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,26, yüzde 1,43 ve yüzde 1,59 artış gözlemlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,70, yüzde 10,13 ve yüzde 10,26 artış gösterdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal konutlar için ilk kura tarihi açıklandı
18 Şubat 2020 13:01		 Ev alacaklar dikkat, dolandırılabilirsiniz...
18 Şubat 2020 09:08
İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ocak performansı
17 Şubat 2020 11:10		 İhracatçılara sağlanan döviz kredilerinde faiz indirimi
17 Şubat 2020 11:07
Ekonomistlerin MB'den faiz beklentisi
17 Şubat 2020 10:59		 Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
17 Şubat 2020 09:42
Taksitli satış mağazalarından ürün alanlar perişan oldu
17 Şubat 2020 09:06		 Vatandaşı korktu: 220 liraya evlerini garantiye alıyor
15 Şubat 2020 20:41
Türkiye genelinde Ocakta 113 bin 615 konut satıldı
14 Şubat 2020 10:31		 Deprem az katlı ev talebini patlattı
12 Şubat 2020 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:55 - CHP'den 'Yalova Belediyesindeki zimmet' soruşturmasına açıklama15:54 - Sözleşmeli büro personeli alımında P3 hatası yapıldı15:53 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı15:51 - Hırsızlık yaptığı otomobilin sahibi tarafından suçüstü yakalandı15:45 - İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davası kararı paylaşımı15:37 - 23 bin kişiyi hedef aldı: Kişisel bilgi ve para çalmaya odaklanıyor15:30 - Adana'daki eski polis 6 FETÖ sanığından ikisine hapis15:26 - Bir dönem kimse almıyordu! Fiyatı yüzde 400 arttı15:24 - İşten çıkarılmasına neden olan amirinin evini taradı15:21 - İdlib konusunda nihai kararı liderler verecek
15:14 - Üniversite öğrencileri 'Çürük raporu var' deyip derse girmedi15:02 - Antalya'da 'ucuz ekmek' satışına haksız rekabet kararı14:59 - Konut fiyatları en çok İzmir'de arttı14:58 - Kılıçdaroğlu: Gezi parkı eylemleri aydılanma hareketidir14:54 - Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildi14:53 - Volkswagen, Türkiye yatırımını yine erteledi14:50 - Manisa'da kaçak içki operasyonu: 1'i astsubay 12 gözaltı14:46 - Belediye başkanı, cep telefonunu bilbordlarla afişe etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bu da Milli Eğitim'in tosuncuğu
Adalet Bakanlığı çalışanlarına FETÖ gözaltısı
Terör alarmına yol açtı... Hayalet plakadan kaymakamın eşi çıktı
Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 67 ilde 467 gözaltı
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Yeni 'Torba Yasa'da çok sayıda düzenleme yer alacak
Belediyede sarı zarfla rüşvet trafiği kamerada
Rekor sayıdaki FETÖ gözaltılarının detayları
Kadir Şeker cezaevinde sınava hazırlanıyor
101'i muvazzaf 157 askere FETÖ operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çam Kozalağı 3
serdar aziz 3
darbe laikçi ve kemalist şebekelerden gelecek 1
rafadan tayfa 3
ucuza almak için akşam pazarına çıkın 4
ketembilla 4
fenerbahce'nin el birliğile şampiyonluk yarışından uzaklaştırılm 2
çirkin kadınların zeki olması 5
dost acı söyler 2
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 7
SON İLANLAR
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 4 İşçi Alacak
Giresun Piraziz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzincan İliç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam