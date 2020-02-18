İdlib konusunda nihai kararı liderler verecek
|18 Şubat 2020 15:21
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Moskova'da, İdlib'de yaşanan sürece dair Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi tamamlanırken, İdlib konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşme yapacağı öğrenildi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşanan son süreci ele almak için Türk ve Rus heyetlerinin ikinci görüşmesi Moskova'da tamamlandı. Dün başlayan ve bugün ikinci ayağı gerçekleşen görüşmelerde Türk heyetine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ederken, Türk heyetinde askeri temsilciler ve istihbarat yetkilileri de yer aldı.
Rusya tarafından konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Rus basınının kendi istihbaratlarına dayandırdığı bilgilere göre, heyetler arasındaki görüşmede bazı konu başlıklarında anlaşmalar sağlandığı, genel kararların ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmede alınabileceği öğrenildi.
Öte yandan liderler zirvesi için her iki tarafın mutabık kaldığı ve görüşmenin netleşmesi için değerlendirmeler yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
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