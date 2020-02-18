Bir dönem kimse almıyordu! Fiyatı yüzde 400 arttı
|18 Şubat 2020 15:26
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Zehirlenme vakalarının ardından fiyatı 1 TL'ye kadar düşen ıspanak fiyatları aradan geçen 3 ayın ardından yükselişe geçti. Hava şartlarının da etkisiyle ıspanak, marketlerde 5.45 lira, meyve ve sebze pazarlarında ise 4-5 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başladı.
Fiyatı 2 liradan 5 liraya fırladı
Manav Ertuğrul Polat, ıspanak fiyatlarında sert düşüşün ardından bugünlerde büyük oranda artış yaşandığını söyledi. Hava şartlarında dolayı ıspanak üretimin azalması nedeniyle fiyatların tavan yaptığını ifade eden Polat, "Bundan birkaç ay önce 2 liraya satamıyorduk, 5 liraya daha rahat satılıyor" dedi.
10 DÖNÜMDEN 8 DÖNÜME DÜŞTÜ
Ekili alan 10 dönümden 8 dönüme düştü
Polat ise hava şartlarına bağlı olarak ıspanak fiyatlarının yükseldiğini belirterek, "Ispanak üreten bir kişinin 10 dönüm ekili alanı varsa bu 8'e düştü. Açık alanda yetişen ıspanaklar soğuktan yandı. Serada yetişen ıspanaklar güzel onunda fiyatı arttı" diye konuştu.
Marketten sebze meyve alışveriş yapan Fevzi Altun ise ıspanak fiyatları birkaç ay önce 2-2,5 lira olduğuna dikkat çekip, "Fiyatları uçmuş, bu fiyata ıspanak almam, başka sebze alırım. Ama onların fiyatı da yükselmiş" ifadelerini kullandı.
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