Adana'daki eski polis 6 FETÖ sanığından ikisine hapis
|18 Şubat 2020 15:30
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan eski polis 6 sanıktan ikisi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Harun Yılmaz, Tarık Kurt ve M.A, H.C, A.M, M.S ile avukatları katıldı.
Sanık Kurt savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Harun Yılmaz ve Tarık Kurt'un cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Yılmaz ve Kurt'u 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.Rekor sayıdaki FETÖ gözaltılarının detayları
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