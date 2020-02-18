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İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davası kararı paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraat ve tahliye kararlarının çıktığı Gezi Parkı davasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında 'İstanbul'un yeşilini, doğasını savunanlara selam olsun' ifadelerini kullandı
 18 Şubat 2020 15:45
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İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davası kararı paylaşımı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.

"DOĞAYI SAVUNANLARA SELAM OLSUN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek davada yargılananlara selam yolladı.

İmamoğlu, paylaşımında "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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