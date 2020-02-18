Hırsızlık yaptığı otomobilin sahibi tarafından suçüstü yakalandı
|18 Şubat 2020 15:51
|Yazdır
Beyoğlu'nda bir araçtan hırsızlık yaparken sahibi tarafından suçüstü yakalanan Suriye uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, saat 08.05 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde bir otomobilden hırsızlık yapan şüphelinin, araç sahibi tarafından suçüstü yakalandığı bilgisi üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese gitti.
Ekipler, Suriye uyruklu şüpheli Muhammed Y'yi (24) gözaltına aldı.
Araç sahibi Nuriye F'nin araç kamerası ile kullanım kılavuzunun ve ruhsatın yerinde olmadığını belirtmesi üzerine şüphelinin üst araması yapıldı.
Aramada, araç kamerası ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin cep telefonlarının kilitlerini açamadığı görüldü.
Öte yandan şüphelinin çantasında yapılan aramada da dizüstü bilgisayar, 2 navigasyon cihazı, 3 taşınabilir şarj aleti, 3 taşınabilir bellek, dürbün, hoparlör, 2 anahtar, 2 otomatik kapı anahtarı bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi
18 Şubat 2020 17:44
|Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü
18 Şubat 2020 17:18
|Tokalaştığı okul arkadaşına yumrukla saldırdı
18 Şubat 2020 16:57
|İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçıracaklardı, yakalandılar
18 Şubat 2020 16:32
|18 yıl ceza alan ve tutuklanan sanık kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı
18 Şubat 2020 16:16
|Firari belediye başkanı sahte kimlikle yakalandı
18 Şubat 2020 16:14
|İşten çıkarılmasına neden olan amirinin evini taradı
18 Şubat 2020 15:24
|Manisa'da kaçak içki operasyonu: 1'i astsubay 12 gözaltı
18 Şubat 2020 14:50
|İnternetten tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs yakalandı
18 Şubat 2020 13:58
|Okulda taciz haberi için giden muhabir gözaltında tutuldu
18 Şubat 2020 13:41