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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de 3 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı
 18 Şubat 2020 15:53
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de 3 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığında oldukları belirlenen M.D, S.D ve E.A, kent merkezinde yakalandı.

FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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