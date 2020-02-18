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CHP'den 'Yalova Belediyesindeki zimmet' soruşturmasına açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Olayın meydana gelmesinden sonra belediye tarafından yapılan incelemelerde 42 farklı işlemde toplam 1 milyon 573 bin lira tutarında usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir
 18 Şubat 2020 15:55
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CHP'den 'Yalova Belediyesindeki zimmet' soruşturmasına açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Olayın meydana gelmesinden sonra belediye tarafından yapılan incelemelerde 42 farklı işlemde toplam 1 milyon 573 bin lira tutarında usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir." dedi.

Torun, beraberinde partisinin Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Yalova Belediyesine geldi.

Belediye toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Torun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Torun, 2001 yılında belediyede işe başlayan Reşat E'nin 2013 yılında harcama belgeleri ve ödeme evrakları sorumlusu yapıldığını söyledi.

Reşat E'nin yaptığı usulsüzlüğün yine belediye personeli tarafından ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Torun, "Belediye başkanımız tarafından yapılan şikayet ile soruşturma başlatıldığını vurgulamak isterim. Bu olayın mağduru olarak da Yalova halkının ve belediyenin tüm haklarını savunmuştur Başkanımız." diye konuştu.

- "Yargı işin aslını ortaya çıkaracaktır"

Başvurularında belediyenin, Reşat E'nin mal varlığına tedbir konulmasını da talep ettiğini belirten Torun, şöyle konuştu:

"Olayın meydana gelmesinden sonra belediye tarafından yapılan incelemelerde 42 farklı işlemde toplam 1 milyon 573 bin lira tutarında usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Böylelikle Sayıştay raporlarında bile ortaya çıkarılamayan bu durum Yalova Belediyesi tarafından tespit edilmiş, ortaya çıkarılmış ve gerekli talimatlar da verilmiştir. Yargıya intikal ettirilmiş bu konuya ilişkin detayları burada vermek istemiyorum. Yargı, tarafların beyanları, deliller ve incelemeler sonucunda muhakkak işin aslını ortaya çıkaracaktır."

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın soruşturma sırasında emniyet müdürlüğü ve adliyeye gittiğini ileri süren Torun, olayın siyasallaştırılmaya çalışıldığını iddia etti.

-"Zarf da gelir, zarf da gider. Burada amaç algı yaratmak"

Açıklama sonrası bir gazetecilerin Reşat E'nin işçi olmasına rağmen ödeme emri ve imza yetkilerine sahip olup olmadığıyla ilgili sorusuna Torun, "2001 yılında belediyeye işçi olarak girmiş, 2013 yılında harcama belgeleri ve ödeme evrakları sorumlusu olarak atanmıştır. Kendisinin her ne kadar imza yetkisi olmasa da bir şekilde imza yetkili tarafından süreç takip edilmiştir." yanıtını verdi.

Torun, bir başka soru üzerine de "Bu olay siyasallaştırılmaya çalışılmıştır. Burada belediye başkanına bir şekilde suçu atfetmeye çalışılmaktadır. Bu tamamen bir mizansendir. Elbette belediye resmi bir kurum. Zarf da gelir, zarf da gider. Burada amaç algı yaratmak. Bir belediye personelinin yaptığı bir olayı belediye başkanına atfetmeye yönelik bir algı yaratılmaktadır. Çirkin, adi bir siyasi oyundur." ifadelerini kullandı.

Torun, soruşturmada adı geçen Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin tutuklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlarken, "Konu yargıda arkadaşlar. Şu anda kendisinin zaten suçsuzluğu da ortada. Söylediğim gibi olay tamamen siyasi bir olaydır." dedi.

Belediye tarafından evraklar üzerindeki incelemenin devam edip etmediği, rakamın artıp atmayacağına yönelik soru üzerine de Torun, "Şu anda 3 müfettişimiz belediyede incelemelerini devam ettiriyor. Ancak incelemeler sonucunda bir şey söylenebilir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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