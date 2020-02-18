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Sözleşmeli büro personeli alımında P3 hatası yapıldı

Artvin Çoruh Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanında puan hatası yapıldı
 18 Şubat 2020 15:54
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Sözleşmeli büro personeli alımında P3 hatası yapıldı

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanı 11 Şubat 2020 tarihinde yayımlandı. Başvurular 25 Şubat tarihinde sona erecek. İlan için tıklayın.

İlana göre, İktisat, İşletme veya Muhasebe Lisans programlarının herhangi birinden mezunu 2 büro personeli alınacak.

İlanda başvuru yapabilmek için, "2018 veya 2019 KPSS Lisans Sınavından 70 ve üzeri P3 puanı almış olmak" şartı aranmıştır.

Ancak, ilan metninde sadece 2018 KPSS puanı şartı yer almalıydı. 2019 KPSS puanı sadece KPSS-A grubu, pomem ve öğretmenlik atamalarında kullanılmaktadır.

Bu bağlamda, Üniversite personel daire başkanlığının daha sonra, mahkemede iptal edilen bir ilanla karşılaşmamak için bir düzeltme yapması uygun olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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