Hastane ziyaretindeki karşılama protokolüne tepki!
Ordu İl Sağlık Müdür yardımcısının Ulubey Devlet Hastanesini ziyaretinde, personel karşılama heyeti olarak kapıya dizildi.
|18 Şubat 2020 16:06
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Ordu İl Sağlık Müdür yardımcısı Mesut Saka'nın, Ordu'da, bir hastane ziyareti için, karşılama protokolü oluşturulması, tepkilere neden oldu.
Mesai saatlerinde gerçekleştiği anlaşılan ziyarette, işlerinin başında bulunması gereken personel, müdür yardımcısını kapıda karşılama zorunda bırakıldıİl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan fotoğraf ise daha sonra silindi
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