63 yıl önce kaybedilen cüzdanın sahibi bulundu
|18 Şubat 2020 16:36
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ABD'nin Ohio eyaletinde bir lisede 1957 yılında kaybedilmiş bir çanta bulundu.
Okul bekçisinin geçen yıl bakım çalışmaları yaparken tesadüfen bulduğu çantayı öğrenciler sahibinin ailesine sosyal medya sayesinde ulaştırdı.
Dolabın arkasında sıkışmış halde bulunan kırmızı çantanın, içini araştıran okul, sahibinin okulun eski öğrencilerinden Patti Rumfola olduğunu öğrendi.
Çantayı sahibine ulaştırmaya çalışan öğrenciler Rumfola'nın 2013 yılında hayatını kaybettiğini öğrenmeleri üzerine Facebook üzerinden araştırma yaparak Rumfola'nın çocuklarına ulaşmaya başardılar.
Çantayı Rumfola'nın çocuklarına ulaştıran okul, onlardan izin alarak çantanın içinde neler olduğunu Facebook sayfasında bir gönderide yayınladı.
63 yıllık çantanın içinde Rumfola'nın kimlik kartı, çeşitli kulüplere üyelik kartları, birkaç bilet ve ailesinin, arkadaşların ve bir köpeğin fotoğraflarının yanı sıra dokuz demir para çıktığını açıkladı.
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