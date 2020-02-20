1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ticaret Bakanlığında fazla çalışma esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılında verilecek fazla çalışma ücretlerine dair esasları belirledi.
 20 Şubat 2020 14:35
Yazdır
Ticaret Bakanlığında fazla çalışma esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. maddesi uyarınca, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında, ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten personele fazla çalışma ücreti verilmektedir.

Fazla çalışma ücreti tutarı, ekli cetvelde yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunmaktadır.

Fazla çalışma ücreti, gelir ve damga vergisine tabidir.

Fazla çalışma ücreti, geçici olarak görevlendirilene, 657'nin 78-79. maddelerine göre yurt dışına eğitime gidenlere, mazeret, hastalık ve refakat izinleri toplamının bir takvim yılı içinde 30 günü aşması halinde aşan sürelere verilmeyecektir.

Diğer taraftan, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan personele verilen bu mesai ücretleri, Bakanlıkların birleşmesi sonrası Mülga Ekonomi ve İl Ticaret Müdürlüklerinden Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçen personele verilmemektedir.

Kanun metnine göre, fazla çalışma ücretinin "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten personele" ödenmesi öngörüldüğünden, kadroları Bakanlıkta olup, kanunun öngördüğü birimlerde çalışan diğer personele de bu ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Hali hazırdaki uygulamaya göre, aynı birimde çalışan eski personeli ile ekonomi kökenli personel arasında 1600 TL ücret farkı oluşmaktadır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?
19 Şubat 2020 00:04		 Aylıksız izin kullanırken istifa edebilir miyim?
18 Şubat 2020 00:03
TCDD Taşımacılık A.Ş.'de 530 kamu personeli 3 aydır neyi bekliyor?
17 Şubat 2020 14:00		 İstifa etsem de yeşil pasaport alabilir miyim?
17 Şubat 2020 10:03
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Danıştayın iptal ettiği madde hakkında karar almış
12 Şubat 2020 00:02		 Hastalıkta refakat sorununu kim çözecek?
11 Şubat 2020 09:03
Mansur Yavaş: Mülakatın olduğu yerde bu tür söylentiler olur
10 Şubat 2020 23:38		 CTE, müdürlerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
08 Şubat 2020 21:23
Tesettür elbiseler nasıl kombinlenir?
07 Şubat 2020 16:28		 Üniversiteden, örnek kurumlar arası geçici görevlendirme ilanı
07 Şubat 2020 14:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı14:53 - İlçe MEM'den promosyonda Türkiye rekoru14:49 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:45 - İBB'nin metrobüs durakları arasındaki zam oranı yüzde 7914:40 - TCDD: Marmaray seferlerinde sorun yok14:38 - Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki14:36 - Almanya'daki saldırıda 5 Türk hayatını kaybetti14:35 - Ticaret Bakanlığında fazla çalışma esasları belirlendi14:34 - Osmanlı Türkçesiyle yazılmış tapu kayıt taleplerine dair açıklama14:32 - Valilik, Van'da alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
14:31 - 2020 e-YDS'de 5 dilde başvuru alınacak14:24 - NATO'dan Türkiye'ye destek klibi14:21 - Çöp kamyonundan yeni doğmuş bebek çıktı14:15 - TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini vurdu14:11 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'ye 9 yıl istendi14:11 - Babacan sinirlenince Abdullah Gül devreye girmiş14:05 - 2020-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri açıklandı13:59 - Alperen'in ölümü davasında, 3 Maarif Müfettişine beraat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek
Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
Koronavirüs bilgisini paylaşan personele soruşturma
Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' açıklaması
Ünlü isim trafik kazası geçirdi, alkolden ehliyetine el konuldu
Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altın 2
asgari ücret desteği 2
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 5
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 1
Ciro immobile 4
eleştirinin dozunu kaçırmak 3
tuvana türkay iticiliği 1
yalı çapkını 5
ben bu yaz nerdeydim 4
ümit öztürk 1
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam