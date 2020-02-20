Ticaret Bakanlığında fazla çalışma esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. maddesi uyarınca, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında, ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten personele fazla çalışma ücreti verilmektedir.

Fazla çalışma ücreti tutarı, ekli cetvelde yer alan gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunmaktadır.

Fazla çalışma ücreti, gelir ve damga vergisine tabidir.

Fazla çalışma ücreti, geçici olarak görevlendirilene, 657'nin 78-79. maddelerine göre yurt dışına eğitime gidenlere, mazeret, hastalık ve refakat izinleri toplamının bir takvim yılı içinde 30 günü aşması halinde aşan sürelere verilmeyecektir.

Diğer taraftan, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan personele verilen bu mesai ücretleri, Bakanlıkların birleşmesi sonrası Mülga Ekonomi ve İl Ticaret Müdürlüklerinden Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçen personele verilmemektedir.

Kanun metnine göre, fazla çalışma ücretinin "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten personele" ödenmesi öngörüldüğünden, kadroları Bakanlıkta olup, kanunun öngördüğü birimlerde çalışan diğer personele de bu ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Hali hazırdaki uygulamaya göre, aynı birimde çalışan eski personeli ile ekonomi kökenli personel arasında 1600 TL ücret farkı oluşmaktadır.