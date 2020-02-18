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Tokalaştığı okul arkadaşına yumrukla saldırdı

RİZE'de, Hüseyin B. (18), 6 yıl aradan sonra sokakta karşılaşarak tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a (18), '6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim? diyerek aniden yumrukla saldırdı.
 18 Şubat 2020 16:57
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Tokalaştığı okul arkadaşına yumrukla saldırdı

RİZE'de, Hüseyin B. (18), 6 yıl aradan sonra sokakta karşılaşarak tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a (18), '6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim? diyerek aniden yumrukla saldırdı. Genç aldığı darbelerle yaralanırken, şüpheli kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

Olay, pazar günü öğlen saatlerinde Piriçelebi Mahallesinde yaşandı. Kaldırımda yürüyen Ebubekir Al, 6 yıl aradan sonra ortaokul arkadaşı Hüseyin B. ile karşılaştı, tokalaşıp sohbet etmeye başladı. Bu sırada Hüseyin B., '6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim' diyerek aniden Ebubekir Al'a yumrukla saldırdı. Ebubekir Al kendini korumaya çalışırken ittiği Hüseyin B.?de düştüğü yerden kalkarak kaçtı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu çenesinde ve dişlerinde kırık oluşan Ebubekir Al polise giderek şikayetçi oldu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BÜYÜK BİR ŞOKA UĞRADIM'

Saldırganın sokakta gülerek kendisine doğru yaklaştığını gördüğünü söyleyen Ebubekir Al, "Elini uzattı tokalaştık. Normal selamlaşıp konuştuk. Kötü kötü bakmıyordu. Ortaokulda beraber okumuştuk ama samimi bir arkadaşım değildi. 'Ben okuyorum sen ne yapıyorsun?' diye konuştuk. Ondan sonra bana 'ortaokul zamanlarını hatırlıyor musun?' diye sordu. Bana 'ortaokuldan beri sana büyük bir kin biriktiriyorum' dedi. Ben de ona 'sadece bana mı kin biriktiriyorsun?' diye sordum. O da 'evet, keşke tenha bir yerde karşılaşsaydık' dedi. Demesiyle birlikte çeneme yumruk attı. O sırada büyük bir şoka uğradım. Çenem yamulmuştu. Sonra üstüme saldırmaya devam etti. İkinci yumruğu attı ama eğildiğim için bana vuramadı. Ben de onu ittim yere düştü. Ayağa kalkıp tekrar bana saldırdı. Olay yerini terk ettiği zaman ben de polisi aradımö dedi.

'6 YIL ÖNCE İKİSİDE 12 YAŞINDAYDI NASIL BİR KİN OLABİLİR'

Ebubekir Al'ın ablası Rumeysa Al, kardeşinin kavgacı biri olmadığını belirterek 'Saygılı efendi bir lise öğrencisidir. Karıncayı bile incitmez, naziktir. Olayın yaşanması sonrası biz böyle bir şeyin nasıl olduğuna inanamadık. Olay öncesi o şahıs kardeşime seslenmiş. Bir süre sohbet etmişler. Sonra o şahıs kendisine '6 yıl önce sana çok kinlenmiştim keşke seni tenha bir yerde görseydim' diyerek yumruk atıyor. El sıkışıp öpüşüp konuştuktan sonra yumruk atıyor. 6 yıl önce ikisi de 12 yaşındaydı ne sebeple nasıl bir kin olabilir ki. Ortada hiçbir şey yok. Şu an hastanede çenesinde iki kırık var. Dişlerinde kayma var. Şu an kardeşim ameliyat olacak. 2 ay sonra tekrar bir operasyon geçirecek. Sonra 2 yıl sonra tekrar bir operasyon geçireceği söylendiö diye konuştu.

Nurettin Al da oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirterek "Çenesinde 2 yerden kırık var, dişleri kaydı. 3 gündür yemek yediği yok. Bir lokma ekmek yiyemiyor, suyla besliyoruz. Çok mağdur olduk. Çocuğuma vuran kişinin babası aradı 'Kusura bakma oğlum ilaç kullanıyor. İlaçlarını kullanmamıştı' dedi. Adalet gereğini yapmalı" ifadelerini kullandı.
DHA
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