Dolar günü rekorla kapattı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|18 Şubat 2020 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0470
|6,0480
|6,0680
|6,0690
|Avro
|6,5540
|6,5550
|6,5510
|6,5520
|Sterlin
|7,8510
|7,8900
|7,8840
|7,9230
|İsviçre Frangı
|6,1470
|6,1770
|6,1570
|6,1880
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0250
|6,0750
|6,0450
|6,0950
|Avro
|6,5250
|6,5850
|6,5250
|6,5850
|Sterlin
|7,8010
|7,9350
|7,8320
|7,9790
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