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Dolar günü rekorla kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 18 Şubat 2020 17:15
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Dolar günü rekorla kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,0470 6,0480 6,0680 6,0690
Avro 6,5540 6,5550 6,5510 6,5520
Sterlin 7,8510 7,8900 7,8840 7,9230
İsviçre Frangı 6,1470 6,1770 6,1570 6,1880
ANKARA
ABD Doları 6,0250 6,0750 6,0450 6,0950
Avro 6,5250 6,5850 6,5250 6,5850
Sterlin 7,8010 7,9350 7,8320 7,9790
Anadolu Ajansı
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