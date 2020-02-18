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Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde husumetli olduğu kişiyi otomobille kovaladıktan sonra aracına çarpıp şarampole düşüren bir kişi, daha sonra husumetlisini pompalı tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı
 18 Şubat 2020 17:18
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Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde husumetli olduğu kişiyi otomobille kovaladıktan sonra aracına çarpıp şarampole düşüren bir kişi, daha sonra husumetlisini pompalı tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Kargacı mevkisinde meydana geldi. İddialara göre Ramazan Ç. isimli şahıs 33 TT 163 plakalı otomobiliyle, aracıyla giden husumetli olduğu 4 çocuk babası Hasan İsak İlaslan'ı takip etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ramazan Ç., Hasan İsak İlaslan'in kullandığı araca arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin şarampole düşerken, aracından inen Ramazan Ç., Hasan İsak İlaslan'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Hasan İsak İlaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan İsak İlaslan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Ramazan Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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