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Yargıtay'da 20. Ceza Dairesi'ne başkan seçimi yapıldı

Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanlığına, Daire üyesi Mehmet Faik Ateş seçildi.
 18 Şubat 2020 17:24
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Yargıtay'da 20. Ceza Dairesi'ne başkan seçimi yapıldı

Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanlığına, Daire üyesi Mehmet Faik Ateş seçildi.

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre, boş bulunan 20. Ceza Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Daire üyesi Mehmet Faik Ateş, Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

Kastamonu Tosya'da 1966'da doğan Ateş, Tosya İmam Hatip Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Ateş, sırasıyla Karaman, Mardin'in Ömerli, Ordu'nun İkizce, Muğla'nın Milas, Bursa Hakimliği ve Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 16 Aralık 2013'te seçilen Mehmet Faik Ateş, evli ve iki çocuk babası.
Anadolu Ajansı
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