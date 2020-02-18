Faiz Mağdurları Derneği'nden tüketicilere uyarı
|18 Şubat 2020 17:34
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Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, kredi kartı kullanmayanlara taksitle satış imkanı sunan mağazalardan alışveriş yapmak isteyenleri, imzalayacakları sözleşmeler konusunda uyardı.
Aydın Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksitle satış yapan mağazaların borcunu ödeyemeyenlere uyguladıkları yüksek faizden mağdur olanlara yardımcı olmak amacıyla derneklerini 3 ay önce İzmir'de kurduklarını belirtti.
Derneğin kuruluşunun ardından tüm Türkiye'den telefonlar aldıklarını aktaran Yıldırım, mağazaların yüksek faizlerle çok kişiyi mağdur ettiğini ve bu konuda yasal çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.
Tüketicileri uyaran Yıldırım, "Mağdur vatandaşlarımız, sözleşmelerde durumun farkına varmıyor. Tüketicilere tavsiyemiz, sözleşmeleri okusunlar. Özellikle küçük puntolarla yazılmış olanlar çok önemli. Tebligatlarını da okusunlar. Biz dernek olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.
Derneğin avukatı Hayrullah Çuhadaroğlu ise ilgili mağazaların yüksek faiz uygulayarak özellikle düşük gelir seviyesindeki tüketicileri mağdur ettiğini savundu.
Türkiye'de yüksek faizden nemalanan bir sektör oluştuğunu kaydeden Çuhardaroğlu, "Yüzde 180'lere kadar faiz oranlarıyla karşılaştık. Burada vatandaşlara yardımcı olmak lazım. Derneğin etkisi çok büyük. Herhangi bir kar beklentisi yok. Derneğimiz tüketicilere yasal haklarını anlatıyor." diye konuştu.
- 4 bin 800 liralık borç, 207 bin liraya çıktı
Dernekten destek alan Yücel Sevinç ise kardeşinin 9 yıl önce, 4 bin 800 lira karşılığında bir mağazadan aldığı beyaz eşya ve mobilya nedeniyle ailecek mağdur olduklarını anlattı.
Kardeşinin ödeyemediği borcunun 207 bin liraya kadar çıktığını ve haciz işlemi başlatıldığını belirten Sevinç, "Avukatımızla yargıya başvurduk. Mağazadan arayıp bize, 'Sizin 8 bin lira borcunuz var, 3 bin lira verin kapatalım' dediler. Bugün de arayarak, 'Borcunuz yok' diyorlar. Bizim gibi böyle sorunları yaşayan çok kişi var." dedi.
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