Apple Ankara'ya yazı getirdi
Ankara'daki hava durumu, Apple'ın hava durumu uygulamasında yüksek ve diğer cihazlarla birbirinden farklı bir biçimde yer aldı. Konu, sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.
|18 Şubat 2020 17:32
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Uygulama hatalı veriler gösterdi.
Apple marka telefonların hava durumu uygulamasında, Ankara'nın sıcaklık değerleri, Meteoroloji verilerine göre yüksek görünmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Soldan sağa: Android, iOS, iOS, iOS,
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre, Ankara'da sıcaklık 15.40 itibarıyla 10,1 derece.
Apple'ın hava durumu uygulamasındaki değerler ise 15-21 derece arasında. Uygulamanın gösterdiği veriler sosyal medyada, "Apple Ankara'ya yazı getirdi" şeklinde yorumlandı.
Kaynak: TRT Haber
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