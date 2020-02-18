İzmir'deki FETÖ davasında iş adamı Karakaş'a hapis cezası
|18 Şubat 2020 17:48
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İzmir'de FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında dava açılan iş adamı Kamil Karakaş, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Karakaş ile avukatı hazır bulundu.
Kamil Karakaş, şirketlerinin batık durumda olduğunu ve yüklü miktarda borcu bulunduğunu söyledi. Karakaş, beraatini talep etti.
- Karar
Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, "örgüt üyeliği"nden yargılanan Karakaş'ın, oy çokluğuyla "örgüte yardım" suçundan cezalandırılmasına hükmetti.
Sanığa bu suçtan önce 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, yardımın niteliği nedeniyle hapis cezasını 3 yıl 9 aya düşürdü. "Etkin pişmanlık indirimi" uygulayan ve duruşmalardaki saygılı tutumunu dikkate alan mahkeme heyeti, sanığı 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırdı.
Heyet, sanık hakkında düzenlenen MASAK raporunda belirtilen ve örgütle bağlantılı 41 milyon 882 bin 854 lira, 682 bin 675 dolar ve 523 bin 812 avronun Türk Ceza Kanunu'nun 55/2'nci maddesi gereğince müsaderesine karar verdi.
Mahkeme Başkanı kararın oy çokluğu ile alındığını, bir üye hakimin sanığın "örgüt üyeliği"nden cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini de ifade etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl ağustos ayında düzenlenen operasyonda, örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle Karakaş Atlantis Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Karakaş gözaltına alınmıştı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Karakaş'ın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.
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