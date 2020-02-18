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Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti
 18 Şubat 2020 18:27
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Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.

Bakan Varank, Twitter hesabından, "Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir." paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı
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