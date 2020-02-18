Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti
|18 Şubat 2020 18:27
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.
Bakan Varank, Twitter hesabından, "Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir." paylaşımında bulundu.
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