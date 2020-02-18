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Sahtenin de sahtesini yapmışlar: 2 gözaltı

İzmir polisi, sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkolün sahtesinin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi
 18 Şubat 2020 18:52
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Sahtenin de sahtesini yapmışlar: 2 gözaltı

İzmir polisi, sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkolün sahtesinin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki bir depoda, sahte alkollü içki yapımında kullanılmak üzere üretilen etil alkol bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Bir iş yerinin üst katında bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, bin litresi şişelenmiş, bin 500 litre sahte etil alkol, bin boş şişe ve 500 etiket ele geçirdi. Sahte etil alkollerin bir kısmı da, deponun yakınında park halinde olan bir minibüste ele geçirildi. Söz konusu minibüse el konulurken, sahte alkollü içki üretmek amacıyla ihtiyaç duyulan etil alkolün de sahtesinin üretilmesi, şaşkınlığa neden oldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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