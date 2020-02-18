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DEAŞ'lı infazcı babanın oğlu da örgüt üyesi çıktı

Bursa'da DEAŞ'a yönelik bir gün arayla düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan iki zanlının baba oğul olduğu belirlendi. Dün Bursa'da gözaltına alınan baba Yusuf Amer Almarhum'un terör örgütünün sözde üst düzey komutanı ve infazcısı, bugün yakalanan oğlu Kemal Elhacı'nın ise örgüt üyesi olduğu belirlendi.
 18 Şubat 2020 18:55
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DEAŞ'lı infazcı babanın oğlu da örgüt üyesi çıktı

Bursa'da DEAŞ'a yönelik bir gün arayla düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan iki zanlının baba oğul olduğu belirlendi. Dün Bursa'da gözaltına alınan baba Yusuf Amer Almarhum'un terör örgütünün sözde üst düzey komutanı ve infazcısı, bugün yakalanan oğlu Kemal Elhacı'nın ise örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Deyrızor'a bağlı El Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde sözde üst düzey komutanı olan ve sosyal medyada infaz görüntüleri bulunan Yusuf Amer Almarhum'un kentte olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İnegöl ilçesinde başarılı bir operasyonla Yusuf Amer Almarhum yakalayarak gözaltına aldı.

Oğlu da örgüt üyesi çıktı

Yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen "Abu Taki Alshamy" kod adlı Yusuf Amer Almarhum'un yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, DEAŞ'lı Almarhum'un oğlu Kemal Elhacı'nın da örgüt üyesi olduğunu ve İnegöl'de olacağını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle ilçedeki bir adrese gece saatlerinde baskın yaptı. Özel hareket polisinin koç başıyla kapıyı kırarak gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu DEAŞ'lı Kemal Elhacı'nın yanı sıra terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" kodu çıkarılan Suriye uyruklu iki kişi de gözaltına alınarak il emniyet binasına getirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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