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'Dedikodulara inanarak fiyatları indirmeyin' çağrısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Korona virüsü, Rusya-Türkiye ilişkileri, hiçbir şeye inanmayın. Türkiye iyi yolda, işlerimiz daha iyi olacak. Lütfen fiyatlarınızı dedikodulara inanarak aşağıya çekmeyin"
 18 Şubat 2020 19:03
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'Dedikodulara inanarak fiyatları indirmeyin' çağrısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektörü temsilcilerine seslenerek, "Korona virüsü, Rusya-Türkiye ilişkileri, hiçbir şeye inanmayın. Türkiye iyi yolda, işlerimiz daha iyi olacak. Lütfen fiyatlarınızı dedikodulara inanarak aşağıya çekmeyin." uyarısında bulundu.

Karaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada, turizmde geçen yılı hem Türkiye hem de Antalya açısından rekorlarla kapattıklarını söyledi.

Yıla iyi başladıklarını belirten Karaloğlu, ocak ve şubat aylarındaki verilere göre turist sayısında 2019'a göre yüzde 30'luk bir artış olduğunu kaydetti. Bu dönemi "düşük sezon" olarak nitelendiren Karaloğlu, "Ocak ve şubattaki yüzde 30'luk büyüme gidişatı göstermesi açısından çok önemli. İleriki aylarda bu oran düşse de iki haneli bir büyümenin olacağını şimdiden söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmcilerle gelecek hafta bir toplantı yapılacağını ifade eden Karaloğlu, 2020 yılı toplam turist sayısıyla ilgili tahminlerin de burada yapılacak istişareler neticesinde açıklanacağını bildirdi.

Turist sayısı kadar turizm gelirin de önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "2016 yılındaki krizde gördük ki turist sayıları bir noktaya gelmeden geliri de artıramıyorsunuz. Gelir önemli ama turist sayılarını da bu noktada tutmak ve artırmak durumundayız." dedi.

- "Dedikoduyla fiyat indiren kaybetti"

Kriz ihtimallerine karşı fiyatların indirilmemesi gerektiğini belirten Karaloğlu, şunları söyledi:

"Otelcilere geçen yıl, 'Ne olur kendinizi biraz pahalıya satın, fiyatlarınızı herhangi bir panikle düşürmeyin.' diye uyarılarda bulunduk. Uyanlar oldu, iyi para kazandı. Uymayanlar da oldu. En küçük bir dedikoduda fiyatını aşağıya çekenler çok ciddi gelir kaybetti. Şimdi yine aynı dedikodular başladı. Korona virüsü, Rusya-Türkiye ilişkileri, hiçbir şeye inanmayın. Türkiye iyi yolda, işlerimiz daha iyi olacak. Lütfen fiyatlarınızı dedikodulara inanarak aşağıya çekmeyin. Gelecek sezon yine, 'Sayın Valim, panikle fiyatları düşürdük gelirden olduk.' lafını duymak istemiyorum. Bu sene gelir artırma yılımız olsun."

Tanıtımlarda fuarların önemine değinen Karaloğlu, Antalya olarak EMİTT fuarında önemli bir başarı gösterdiklerini söyledi.

Fuarda Antalya markası altında tanıtım yaptıklarını aktaran Karaloğlu, bunun başarıyı da getirdiğine dikkati çekti.

Karaloğlu, "Berlin, Moskova, Londra fuarlarında Antalya standı Türkiye standından büyük olabilir. Çünkü Türkiye gelen 8 milyon Rus turistin 5,5 milyonu, 5 milyon Alman turistin de 2,6 milyonu Antalya'ya geliyor. Berlin'de iki senedir otelcileri bir bölgeye toplamaya çalışıyoruz ama tam başarabilmiş değiliz. Bunu istememiz lazım." ifadesini kullandı.

- 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesi

Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin Patara Yılı ilan edildiğini anımsatarak, bu ören yeri ile ilgili bir tanıtım yaptı. Patara'nın Anadolu'daki en önemli medeniyetlerden biri olduğunu anlatan Karaloğlu, Likya Birliği'nin MÖ 168'den MS 67'ye kadar başkenti, kültür ve liman şehri olduğunu aktardı.

Patara'nın Roma döneminde Likya eyaletinin başkentliğini yaptığını dile getiren Karaloğlu, "Bizans'ın bölgeye hakim olmasıyla Patara, Likya eyaletini başkentliğini yapmayı sürdürdü. Patara, mezarının Demre'de Aziz Nikolaos Kilisesi'nde olduğuna inandığımız dünyaca bilinen adıyla Noel Baba'nın da doğum yeri, yaşadığı yer. Yani Noel Baba dediğiniz insan Pataralıdır. Mezarı, kilisesi Demre'dedir ama doğum, yeri, yaşadığı yer Patara'dır." şeklinde konuştu.

Karaloğlu, Patara'nın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemini yitirmediğini belirterek şunları söyledi:

"Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han döneminde oğlu Şehzade Cem Sultan Rodoslularla görüşmeyi Patara'da yapıyor. İkinci Abdülhamid döneminde 1906'da Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu Patara'da kuruluyor. 1900'lerin başında bugünkü 5G teknolojisi gibi, o gün hatsız telsiz telgraf istasyonu Patara'da kuruluyor ve Osmanlı'nın Kuzey Afrika topraklarıyla İstanbul'un haberleşmesi sağlanıyor. 1913 yılına kadar devam ediyor ve İtalyanlar önce Patara'daki istasyonu bombalıyorlar."

- "Salgının dünya turizmini etkileyeceği aşikar"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da bu yıl dünya turizminde yaklaşık yüzde 4'lük bir büyüme beklendiğini söyledi. Türkiye'nin turizmde dünya 6'ncılığına yükseldiğini belirten Yağcı, "Türkiye'nin 2023 yılı için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefi gerçekçi bir hedef." dedi.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizme etkisini değerlendiren Yağcı, şunları söyledi:

"Salgının dünya turizm hareketini etkileyeceği aşikar. Dünya turizminde 20 ila 70 milyar dolar arasında bir düşüşe neden olacağı öngörülüyor ve en çok etkileyeceği bölge de Çin ve yakın çevresi. Biz bu noktada şanslıyız, çünkü Türkiye'de bu noktada çok fazla zarar görmeyeceğiz. Geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 300 binlerde ve bu yıl 500 bin bekleniyordu. Bizi etkilemeyecek ama dünya turizmini etkileyecek düzeyde."

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı
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