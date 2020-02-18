Kansere yenik düşen liseli İrem'e duygusal veda
|18 Şubat 2020 19:07
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Burdur'da yaklaşık üç yıldır mide kanseri tedavisi gören lise öğrencisi İrem Ayvalı, hayatını kaybetti.
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide kanseri teşhisi konulan özel sağlık lisesi öğrencisi 19 yaşındaki Ayvalı, fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayvalı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ailesi tarafından teslim alınan Ayvalı'nın cenazesi Ulu Camii'ne getirildi.
Cenaze töreninde lise öğrencisinin tabutuna duvak konuldu. Cenaze namazı sırasında gözyaşı döken baba Tuncay Ayvalı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç kızın arkadaşları da törende uzun süre ağladı.
Eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın kıldırdığı namazının ardından Ayvalı'nın cenazesi Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene genç kızın yakınları, arkadaşları ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut katıldı.
Kentte 3 yıldır kanserle mücadelesiyle bilinen İrem Ayvalı için üniversite öğrencileri moral gecesi düzenlemiş, Fenerbahçeli futbolcuların imzaladıkları forma da genç kıza hediye edilmişti.
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