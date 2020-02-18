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3 bin 384 hakim ve savcının terfi çalışmaları tamamlandı

HSK 3 bin 384 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmalarını tamamladı
 18 Şubat 2020 19:15
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3 bin 384 hakim ve savcının terfi çalışmaları tamamlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2019 Aralık dönemine ilişkin 3 bin 384 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu terfi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yılmaz, paylaşımında, "HSK 2. Dairesi; 2019 yılı Aralık dönemine ilişkin olarak, 3 bin 384 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili Pazartesi günü başlattığı terfi çalışmasını bugün tamamlamıştır. Sonuçlar kurumun internet sitesinde ilan olunacaktır. Genel verilen kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bin 904'ü adli yargı hakimi, bin 159'u adli yargı cumhuriyet savcısı, 321'i idari yargı hakimi olmak üzere 3 bin 384 kişinin terfi incelemesine tabi tutulduğunu kaydetti. 133 adli yargı hakimi, 39 adli yargı cumhuriyet savcısı ve 12 idari yargı hakiminin birinci sınıfa ayrıldığını belirten Yılmaz, 61 adli yargı hakimi, 33 adli yargı cumhuriyet savcısı ve 16 idari yargı hakiminin ise birinci sınıf olduğunu ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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