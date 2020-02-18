Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

İŞTE KALIN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

25 Şubat'ta Azerbaycan'a ziyaretimiz olacak. Yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek. Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı'nın Millet Kütüphanesi'nin açılışı düzenlenecek. 1,5 milyona yakın matbu eser kütüphanemizde yer alacak.

İDLİB

İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus Heyeti ile görüştük. İdlib'de bizim temel çizgimiz, Soçi Mutabakatı'na geri dönülmesidir. Şu an itibari ile çıkan kararda görüşmelerin devam etmesi yönünde.

İdlib çatışmasızlık sınırları bellidir. 12 askeri gözlem noktası, harita esas alınarak konuşlandırılmıştır. Oradaki askeri gözlem noktaları ve onların güvenliğidir. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Askerlerimize yönelik bir saldırı ya da taciz olduğu durumda geçen haftalarda cevabını verdiğimiz gibi en sert şekilde karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

LİBYA'DA ATEŞKES SÜRECİ

Biz Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Maalesef BM'nin önerdiği ve ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı yol haritası, Hafter tarafından uyulmamaktadır. Bu haydutça tavra uluslararası toplumun tepkisiz kalması düşündürücü. Hafter tarafı, süreci sabote ediyor. Alınan kararlara rağmen Hafter'e askeri yardım sürüyor.

CORONAVİRÜS SALGINI

Sağlık Bakanımızın kapsamlı bir raporu oldu. Çok şükür şu ana kadar Türkiye'de bir vakaya karşılanmadı. Çin yönetiminin ciddi önlemler aldığını ve şeffaf olarak süreci sürdürdüklerini biliyoruz. Büyük bir sınama ile karşı karşıyalar. Biz Çin hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Çin'e maskeler olsun, tıbbi kaynaklar olsun yardımlar gönderdik, göndermeye devam edeceğiz.

FETÖ SİYASİ AYAK TARTIŞMASI

Yapılan söylemler bunun FETÖ'ye karşı mücadele değil de olayı sulandırmaya yönelim olduğunu görüyoruz. Bu zamana kadar FETÖ ile en kapsamlı mücadeleyi bu hükümet vermiştir. Bu güne kadar örgütün devlete nasıl sızdığını, masumları nasıl kandırdığını, dini nasıl kullandığını hepimiz gördük. Maalesef, bu 15 Temmuz darbe girişimi ile sonuçlandı. Burada senin tarafın, benim tarafıma gitmeden bu terör örgütünü ortadan kaldıracak ve bu topraklarda bir daha bulunmaması için el birliği ile hareket etmemiz gerekiyor. Burada birlik ve beraberlik terör örgütüne karşı verebilecek en net cevaptır.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇTIĞI DAVA

Dava açabilir. Ama meselesinin siyasi bağlamına demin işarete ettim. FETÖ ile mücadele yapılacaksa hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. FETÖ terör örgütü ile mücadelede asla bir zaafa dönüşmemelidir. Burada asıl olan bu örgütün Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olduğudur. Siyasi polemikler bir yerden sonra hedef saptırmaya dönüşür. Artık bu vesayet odakları gücünü yitirmiştir. 15 Temmuz'da bu millet küllerinden doğdu.

GEZİ PARKI DAVASINDA KARAR

Bir yargı sürecinin bir aşamasını teşkil ediyor. Söz yargıda, bizim yorum yapmamız doğru değil. Gezi olayları ile ilgili bir kalkışma olarak ülkeye verdiği zararı unutmamak lazım. Sayın Gül gurur duyabilir. Bizim tarafımızdan bir bağlayıcılığı yoktur. Bir bütün olarak okuduğumuzda durumu Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini unutmayalım.