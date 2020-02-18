Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

GENÇ TEKSTİL TASARIMCISI SOSYAL MEDYA KURBANI OLDU İstanbul’da 24 yaşındaki tekstil tasarımcısı genç kız sosyal medya üzerinden bulduğu bir estetik doktoruna gidip dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak kısa bir süre sonra dudak reaksiyon vererek iltihaplanıp şişmeye başladı. Mağdur olan genç kız 250 bin TL’lik dava açarak doktordan şikayetçi oldu. İstanbul’da tekstil tasarımcısı Ece Deniz (24) 2017 yılında sosyal medya üzerinden bulduğu Nişantaşı’nda bulunan lüks bir estetik merkezine giderek dudağına dolgu enjeksiyonu yaptırdı. Estetik doktoru Mehmet K. tarafından yapılan işlem 3 ay sonra tekrarlandı. Ancak bir süre sonra Deniz’in dudağı iltihaplanıp şişti. Dudağında meydana gelen reaksiyonların ardından Deniz tekrar doktora giderek çözüm bulmasını istedi. Doktor Mehmet K. ise antibiyotik tedavisine başlamasını gerektiğini söyleyip dudağındaki dolgunun eritilmesi için başka bir işlemde bulundu. Ancak yapılan tüm tedavilere karşılık alamayan Ece Deniz, çareyi mahkemeye başvurarak buldu.