'Ücretli öğretmenlerin kadroya atanması mümkün değil'

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda grup önerileri görüşüldü.

İYİ Partinin, ücretli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

Partisinin önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, ücretli öğretmenlik konusunun derinlemesine araştırılması gerektiğini belirterek, "Ücretli öğretmenlik meselesi hem gençlerimize yönelik açık bir sömürü sistemi haline geldi hem de asal öğretmen atamasının önüne geçen bir sistem haline geldi." dedi.

Türkiye genelinde 81 ilde 80 bin ücretli öğretmenin görev yaptığını ve bu ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında bir ücret aldığını belirten Koncuk, "Emin olun, aldıkları ücret, o okula giderken ödedikleri ulaşım ya da yeme içme masraflarını bile karşılayan bir para değil." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, eğitim ve öğretim hizmetlerinin kadrolu, sözleşmeli öğretmenler eliyle yürütülmesinin en çok arzu edilen durum olduğunu ifade ederek, AK Parti hükümetlerinin 2013-2019 yılları arasında 651 bin 883 öğretmen atadığını vurguladı.

Erdem, 946 bin 114 öğretmenin yüzde 70'inin AK Parti hükümetleri döneminde atandığına dikkati çekerek, "Bu da bu konuya verdiğimiz önemin en açık göstergesidir." dedi.

Ücretli öğretmenliğin, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen açığını gidermek amacıyla yaptığı bir görevlendirme sistemi olduğunu anlatan Erdem, "Yani bir atama sistemi değildir, tamamen MEB'in bu açığı kapatmaya yönelik uygulamasıdır. Ücretli öğretmenlikte kadroya atama durumu söz konusu değildir, bu öğretmenler ihtiyaca göre görevlendirilir ve ihtiyaç yerine getirildiğinde de görevine son verilir. Kısacası, öğretmenlerin atama öncesi part-time, geçici görev alabildikleri bir çalışma sistemidir." ifadelerini kullandı.

Erdem, bakanlığın daha iyi şartların oluşması adına çalışmalar yaptığını söyledi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

- CHP'nin taşeron işçilerle ilgili önerisi

Genel Kurulda, CHP'nin taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de görüşüldü.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kamuda, belediyelerde ve özel idarelerde çalışan 1 milyona yakın taşeron işçisine kadro veriyoruz." dediğini anımsatarak, o dönem DİSK Genel Başkanı olduğunu ve taşeron işçilerin kadroya geçirilişine ilişkin hazırlanan listeye baktığını söyledi.

Beko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığımızda, 250 bine yakın taşeron işçiye kadro verilmiş ama bu işçilerin dışında kalan 750 bine yakın taşeron işçiye maalesef kadro verilmedi ve bu arkadaşlarımız kamuda, belediyelerde ve özel idarelerde şirketlere alındılar. Şirketlere alındılar ama sarayın talimatıyla daha sonra neler oldu? 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle 2020 yılına kadar bu işçi kardeşlerimize toplu iş sözleşmesi yasaklandı. Kadrolu çalışan işçi kardeşlerimiz ortalama 5 bin lira maaş alırken asgari ücretle çalışan arkadaşlarımıza yüzde 4+4 oranında zam yapıldı ve dolayısıyla kadrolu çalışan arkadaşlarımız, 4 ikramiye alırken şirket işçilerine ikramiye verilmedi. Kadrolu çalışan arkadaşlarımıza sosyal hakları verilirken şirket işçilerine, maalesef, sosyal hakları da verilmedi."

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, CHP grup önerisinde yer alan iddiaların doğru olmadığını belirterek, sosyal hukuk devleti yaklaşımıyla kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan alt işveren işçilerinin asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapılmadan sürekli işçi olarak istihdam edilmelerinin sağlandığını söyledi.

Merkezi yönetimlerde alt işveren işçilerinin çalıştıkları idarelerde sürekli işçi kadrolarında; mahalli idarelerde ise bu idarelerin şirketlerinde emekliliği hak edene kadar sürekli işçi statüsünde istihdam edilmelerinin sağlandığını dile getiren Öztürk, düzenleme yapılırken kanun önünde eşitlik ilkesinin esas alındığını kaydetti.

Alt işveren işçilerinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrolarına geçişi sağlanırken mevcut örgütlülüklerinin korunmasına ve mevcut toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan kazanılmış haklarının sürdürülmesine imkan sağlandığını vurgulayan Öztürk, Anayasa'ya ve taraf oldukları İLO Sözleşmesine tamamen uygun bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

Öztürk, "Enflasyon artışı ve zamlar nedeniyle işçi ücretlerinin gerilediği ve işçilerin yoksullaştırıldığı iddiasına gelince, işçi ücretlerine ilişkin en temel gösterge asgari ücrettir. Asgari ücret 2018 yılı sonunda yüzde 26,06 ve 2019 yılı sonunda ise yüzde 15,03 düzeyinde artırılmıştır. Yıllık bazda enflasyon ise 2018 yılında yüzde 20,3 ve 2019 yılındaysa yüzde 11,84 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda işçilerimizin ücretlerinin gerilediği iddiası da doğru değildir." dedi.

Müzakerelerin ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan HDP'nin, iş güvenliği ve sağlığına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisi görüşülerek, kabul edilmedi.

- AK Parti Grup önerisi

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü.

Kabul edilen öneriyle, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi de gündemin ön sıralarına alındı.

Öneriye göre Genel Kurul, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmaması durumunda cuma günü de çalışacak.

Genel Kurulda önümüzdeki hafta ise Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşülecek.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi ele alındı.

Önerisi hakkında söz alan Sertel, dünyanın en saygın ve eski mesleklerinden birisinin itfaiyecilik olduğunu belirterek, Türkiye'de itfaiyeciliğin bir meslek olarak kabul görmediğini, idari hizmetler sınıfına alındığını ve bu kapsamda görüldüğü için itfaiyeciler şehit olsalar dahi şehit olarak kabul edilmediğini söyledi.

Sertel, konuşmasının ardından itfaiyeci baretini başına taktı.

Başkanlık Divanı'nda İYİ Parti kontenjanından boşalan katip üyeliğine İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan seçildi.

Daha sonra Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.