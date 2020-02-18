İçişleri: İkna yöntemiyle 2 terörist daha teslim oldu
|18 Şubat 2020 19:41
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İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen terör örgütü mensuplarının ikna edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 20 yıl önce bölücü terör örgütü PKK'ya katılan H.K'nın teslim olması için jandarma ikna çalışması yürüttü.
H.K, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının destek verdiği operasyonla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Terör örgütü mensubu H.K'nin ilk ifadesinde, yıllar önce yurt dışından örgüte katıldığını belirterek, "Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin." dedi.
- Terör örgütüne 16 yıl önce katılmış
Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ise terör örgütü mensubu Ç.O'nun iknasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ç.O'nun 2004'te terör örgütüne katıldığı tespit edildi.
Böylece bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısı 38'e yükseldi.
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