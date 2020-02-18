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Son 8 yılın konut satış rekoru kırıldı

Türkiye'de 2020 Ocak ayında son 8 yılın konut satış rekoru kırıldığını ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, 113 bin 615 konut satışıyla geçen yıl ocak ayına göre yüzde 55,8 artış olduğunu söyledi.
 18 Şubat 2020 19:46
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Son 8 yılın konut satış rekoru kırıldı

Türkiye'de 2020 Ocak ayında son 8 yılın konut satış rekoru kırıldığını ifade eden Realty World Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, 113 bin 615 konut satışıyla geçen yıl ocak ayına göre yüzde 55,8 artış olduğunu söyledi.

Gerçekleşen konut satışlarının ekonomiye katkı sağladığını ve hareketliliğe sebep olduğunu ifade eden Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, "İpotekli satışlara bakıldığında Türkiye'de geçen yıl 6 bin 537 olan konut satışı, 2020 Ocak ayında yüzde 546 artışla 42 bin 237'dir. Bursa'da yüzde 510 artışla bin 704, Balıkesir de ise yüzde 476 artışla 782 adet ipotekli satış gerçekleşti. Konut kredi faizlerinin gayrimenkul sektörü için önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz" şeklinde konuştu.

"2. el gayrimenkul daha çok rağbet gördü"

İnşaat firmaları ve konut alacaklar için finans desteğinin sektörün önünü açtığını ve alım gücünü de artırdığın belirten Aydemir, "Türkiye'de 1. el 36 bin 40 olurken, 2. el 77 bin 575, Bursa'da 1. el bin 452, 2. el 2 bin 790, Balıkesir 1. el 501 2. el ise bin 789 adet satış gerçekleşti. Gayrimenkul yatırımcıları sektörde 2. el konutlara daha çok talep göstermektedir. Bursa ve Balıkesir illerinde geçen sene ile bu sene arasındaki 1 yıllık süreçte konut ve işyerlerinin fiyatlarında yüzde 20'ye yakın artış yaşanmıştır. Son 1,5 yıllık süreçte ise yeni inşaat ruhsatlarında düşüşler ve yeni inşaatların olmaması önümüzdeki süreçte bitmiş gayrimenkullerin fiyatlarının yukarı çıkmasını sağlayabilir. Gün geçtikçe büyüyen iki ilimizdeki yeni sanayi yatırımları, ulaşım yatırımları, aldıkları göç, mevduat ve konut faizlerindeki düşüş ile konut satışlarının artış göstereceğinin habercisidir" dedi.

"2020'de gayrimenkul fiyatlarında artış yaşanacaktır"

İnşaat sektörü için 2019 yılı kırılma noktası olduğunu belirten Aydemir, "İlk altı aylık süreçte sektör için çok sıkıntılı geçti. 3. çeyrekle birlikte kredi faizlerinin düşürülmesi ve kamu bankalarının da 0,99 faiz oranına inmesi, sektör için ufakta olsa bir umut ve kıvılcım oldu. Yatırımcıların maketten ve kaba gayrimenkullerden uzak durduğu ve birçok inşaat firmasının teslimlerini ileri tarihlere ertelediği bir yıl oldu. 2019 un son 6 aylık süreci ile başlayan hareketlilik konut stoklarının erimesi ve yeni inşaat ruhsatları için son yılların en düşük seviyelerinde olduğu için 2020 yılı için sektörde bitmiş oturuma hazır halde bulunan konutlarda taleplerdeki artış ve faizlerin makul seviyede olması ile birlikte fiyatlar da artış olacaktır" dedi.

"2020 kendi sermayeleri ile proje geliştiren inşaat firmalarının yılı olacak"

İnşaat firmaları son yıllardaki yaşananlardan dolayı önümüzdeki yıllarda daha da temkinli ve dikkatli gideceğini belirten Aydemir, "2020 finansman açısından güçlü, kendi sermayeleri ile proje geliştiren inşaat firmalarının yılı olacaktır. Bizim gibi proje satışlarında bulunan emlak ofislerinin inşaat firmaları için önemli bir partner olduğu, satış konularındaki deneyimlerimizi kriz zamanlarında daha etkin kullandığımızı, satış ve pazarlamanın sektörümüz için en önemli faktör olduğunu gördük. İnşaat firmaları bundan sonraki yatırım veya projelerinde nasıl ki tekstil, otomotivciler için Ar-Ge bölümleri varsa, bizim gibi kurumsal emlak ofisleri de inşaat firmalarının araştırma ve geliştirme bölümü konumunda kullanabilir. Satış pazarlama faaliyetleri için sadece satış ofislerinde müşteri beklemek değil, saha da müşteriye dokunulduğu ve projenin değerini diğer eşdeğer gayrimenkullere göre anlatması ve ikna etmesi çok daha kolay olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Dolandırıcılıklara karşı e-devlet"

Gayrimenkul sahipleri için de, e-devlet üzerinden tapu, telefon ve beyan kısmından cep numaraları kaydedildiğinde adınıza kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında sizlere kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır. İşlemler sizin bilginiz ve isteğiniz dışında ise ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma da müdahale edebilirsiniz. Bu da son zamanlarda olan birçok suistimalleri ortadan kaldıracaktır" diye uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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