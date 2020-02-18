Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremi şiddetli hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.
|18 Şubat 2020 19:51
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremi şiddetli hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen depremin ardından 19.17'de 3.0, 19.27'de ise 3.2 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmazken, panikleyen vatandaşlar sokaklara döküldü. Özellikle depremin şiddetli hissedildiği Kırkağaç ve Akhisar'daki vatandaşlar sokaklara çıkarak kendilerini güvene almaya çalıştı.
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