Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor
|18 Şubat 2020 20:46
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Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri, yarından itibaren satışa sunulacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak.
Satışlar sadece internette "www.passo.com.tr" üzerinden yapılacak ve saat 11.00'de başlayacak.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:
Öğrenci tribünü: 80 lira
Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira
Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira
Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira
Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira
Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira
Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira
Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira
Maraton alt E blok: 850 lira
Fenerium alt Avis E blok: 950 lira
Misafir tribünü: 200 lira
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