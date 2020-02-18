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Prof. Dr. Türkeş trafik kazası yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
 18 Şubat 2020 20:50
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Prof. Dr. Türkeş trafik kazası yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş idaresindeki 17 AY 829 plakalı otomobil, merkeze bağlı Özbek köyü kavşağında tali yoldan ana yola çıkan Ömer Gezgen (31) yönetimindeki 17 GH 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan Harun Engin yaralandı.

Ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Gezgen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Harun Engin'in tedavisinin sürdürüldüğü, Murat Türkeş'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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