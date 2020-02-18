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Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltında

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.
 18 Şubat 2020 20:54
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Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltında

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan 16 zanlı, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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