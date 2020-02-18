İzmir'de, tıp öğrencileri işaret dili eğitimi alıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören 50 öğrenci, işitme engelli vatandaşlarla rahat iletişim kurup onlara daha iyi tedavi olanakları sunmak amacıyla işaret dili öğreniyor.

İzmir Valiliği ile üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanlığı arasında geçen yıl ekim ayında başlatılan "Aramızda Engel Yok, Parmaklarım Sesin Olsun" projesi kapsamında tıp fakültesi öğrencilerinin işitme engelli hastalarla iletişim sorununu aşmasına katkı sağlamak için üniversitede işaret dili kursu açıldı.

Karabağlar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir işaret dili eğitmeni eşliğinde haftada 6 saat eğitim alan 1. ve 2. sınıf öğrencisi 50 doktor adayı, parmak alfabesi eğitimi alıyor.

Eğitimlerini uygulamalı olarak da gerçekleştiren tıp fakültesi öğrencileri, hastaneye başvuran bir işitme engelliyle öğrendikleri işaret dilini kullanarak iletişime geçiyor.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin 2,5 yıl önce kurulduğunu, 5 bin 500 öğrenciye 35 lisans, 55 lisansüstü programda eğitim verdiklerini söyledi.

Engellilerin yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak için çalışma başlatma kararı aldıklarını belirten Tunçsiper, "Demokrasi herkesi kucaklamak demek. Biz bu anlayışla yola çıkarak öğrencilere 6 ay boyunca işaret dili eğitimi vermeye başladık. Öğrencilerimiz kursa tamamen gönüllülük esasına göre katılıyor. İşitme engelli bir vatandaşımız, hastalanıp hastaneye gittiğinde üniversitemizden mezun bir doktorun onunla iletişime geçerek ihtiyacı olan sağlık hizmetini en iyi ve kısa sürede vermesini istiyoruz." dedi.

Tunçsiper, öğrencilerinin eğitimlerinin nisan ayında tamamlanacağını, alacakları sertifikanın tüm dünyada geçerli olacağını aktardı.

Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Berna Dirim Mete de öğrencilerinin çok şanslı olduğunu, kendisinin 25 yıllık hekim olmasına rağmen daha önce işaret dili öğrenmek gibi bir fırsatı olmadığını anlattı.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Mete, şöyle konuştu:

"Geleceğin doktorları işaret dilini öğrenerek engelli vatandaşların da engellerinin aşılabileceğini gösteriyor. Eğitimlerini bitirip görevlerine başladıklarında daha öz güvenli olacaklar. Öğrendikleri parmak alfabesi sayesinde engelli vatandaşlara da diğer hastaları gibi kaliteli sağlık hizmeti sunacaklar. Engelli vatandaşlar da gönül rahatlığı ile hastanelere gelip onlara muayene olacak. Bizim tıp fakültemizde işaret dili eğitimini sürekli hale getirmek istiyoruz."

- "Kendimi onların yerine koydum"

Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Gökçe Göksu, hekimlik hayatında daha fazla insana sağlık hizmeti sunabilmek için bu kursa katılma kararı aldığını söyledi.

İyi hekim olmak için hem mesleki donanım hem de hastalarla iyi iletişim kurmanın şart olduğunun altını çizen Göksu, "İşitme engelli bireyleri düşünüp kendimi onların yerine koydum. Hastanelere gittiklerinde ne kadar zorluk çektiklerini düşündüm. Engelleri ortadan kaldırmak ve işitme engelli bireylerin kendilerini hastane ortamında yalnız hissetmemeleri için bu dili öğrenmeye başladım. İlk zamanlar biraz zorlansam da insan sevdimi her şeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

Tıp fakültesi öğrencisi Samet Ölmez de, "Kursun açılacağını öğrenince hemen başvurdum. İşaret dilini öğrendiğim için çok mutluyum artık bana tedavi olmak için gelecek işitme engellilerle rahat bir şekilde anlaşacağım." diye konuştu.