Öğrencileri döven sözleşmeli öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen sözleşmeli öğretmen görevinden alındı.
|18 Şubat 2020 21:26
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Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'ndeki Sadettin Batmazoğlu İlkokulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Hatice K'nin öğrencilere şiddet uyguladığı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yapılan incelemenin ardından öğretmen görevinden alındı.
Bu arada, Hatice K'nin okulda kısa süre önce göreve başladığı öğrenildi.
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