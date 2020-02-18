Valilik, O il müdürünü görevden aldı
|18 Şubat 2020 21:30
|Yazdır
Bayramiç Tarım ve Orman Müdürü Cahit Uydaş'ın, 2018 yılında yürürlüğe giren hizmetli unvanlı şehit ve gazi yakınları genelgesine uymadığı ileri sürüldü.
Uydaş'ın, kurumda hizmetli olarak çalışan şehidin kardeşi A.T.'ye, astım hastası olduğu halde tuvaletleri hergün defalarca temizlettiği iddiası, 2019 yılında Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi'ne taşındı.
Bunun üzerine vakıf görevlileri de konuyu Çanakkale Valiliği'ne iletip, Uydaş'tan şikayetçi oldu. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda Uydaş, geçtiğimiz günlerde Valilik oluruyla görevden alındı. Uydaş, yıllık izne ayrılırken vekaleten yerine İbrahim Çobanoğlu getirildi.
Görevden alınan Uydaş, soruşturma nedeniyle bir açıklama yapmadı. Yakınları ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Nur Sima'nın ölümünde ihmal iddiasına inceleme
16 Şubat 2020 20:18
|Kaldırımdaki kediye tekme atan şahsa para cezası
16 Şubat 2020 17:01
|MEB'den 'Zorla okul nakli yaptırıldığı' iddiasına soruşturma
15 Şubat 2020 13:54
|Selimiye'nin pencerelerine isim kazınmasına soruşturma
13 Şubat 2020 21:23
|Başhekim ile kavga eden müdür açığa alındı
11 Şubat 2020 21:08
|1'i Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 19 memur açığa alındı
11 Şubat 2020 20:08
|Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
08 Şubat 2020 15:07
|Çığ'da ihmalleri 3 mülkiye müfettişi soruşturacak
07 Şubat 2020 11:12
|Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
06 Şubat 2020 00:07
|HSK, o savcı hakkında soruşturma başlattı
03 Şubat 2020 20:23