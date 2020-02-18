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Ünlü profesörün zor anları kamerada!

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda ünlü profesör Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun cipine giren hırsızın, eşi Nuriye Fındıkoğlu tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliyle Nuriye Fındıkoğlu arasında arbede yaşandığı ancak şüphelinin kaçamadığı görüldü. Prof. Dr. Fındıkoğlu, 'Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım' dedi.
 18 Şubat 2020 21:52
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Ünlü profesörün zor anları kamerada!

Olay, Beyoğlu, Pürtelaş Mahallesi, Vişne Sokak üzerinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı üniversiteye gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipine yöneldiği esnada içeride bir kişinin olduğunu gördü.

Bunun üzerine cipinin kapılarını kilitleyen ünlü profesör eşi Nuriye Fındıkoğlu ve çevredekilerden yardım istedi.

Diğer yandan da olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Nuriye Fındıkoğlu cipin içindeki şüpheliyi dışarıya çıkarttıktan sonra kontrol altına alarak polis ekiplerini beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞÜPHELİYİ CİPİN İÇİNDEN EŞİM ÇIKARTTI

Çalıştığı üniversiteye gitmek için cipine binmek için hamle yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu," Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu.

Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİNİN KEŞFİ VE YAKALANMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ünlü profesöre ait lüks cipi çalmak için şüphelinin çevrede bir süre keşif yapması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin ilk olarak cipin yanına geldiği ve bir süre çevreye izlediği anlar kameralara yansıdı.

Sokak üzerinde kimsenin bulunmadığından emin olan şüpheli, yanında bulunan özel bir cihazla cipin kapılarını açarak içeri giriyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde işe gitmek için evlerinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu ve eşi Nuriye Fındıkoğlu'nun otomobillerinin kapısını açtığında içeride birinin olduğunu görüp dışarı çıkarttığı görülüyor.

Şüphelinin kaçmaya çalıştığı ancak Nuriye Fındıkoğlu'nun müsaade etmediği ve şüphelinin çantasını elinden alarak içinde bulunanları dışarı çıkarttığı anlarda güvenlik kamerasınca kaydedildi.
DHA
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