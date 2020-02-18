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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
|18 Şubat 2020 22:11
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından bazı yaralılar Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan durumu ağır olan Celal S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı.
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