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Mücahit Öğretmenin kök hücre tedavisine başlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce geçirdiği kalp krizinin ardından beynindeki hipoksi nedeniyle yatağa bağımlı halde tedavisi sürdürülen Beden Eğitimi Öğretmeni ve Nazilli Belediyespor Basketbol Kulübü Baş Antrenörü Mücahit Doğan için umutlar yeniden yeşerdi.
 18 Şubat 2020 22:16
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Mücahit Öğretmenin kök hücre tedavisine başlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce geçirdiği kalp krizinin ardından beynindeki hipoksi nedeniyle yatağa bağımlı halde tedavisi sürdürülen Beden Eğitimi Öğretmeni ve Nazilli Belediyespor Basketbol Kulübü Baş Antrenörü Mücahit Doğan için umutlar yeniden yeşerdi.

Aydın Valiliğinin desteğiyle başlatılan yardım kampanyası ile tedavi için gerekli olan 200 bin TL'nin toplanmasının ardından nazilli Devlet hastanesi palyatif Servisinde tedavisi sürmekte olan Mücahit Öğretmen kök hücre tedavisinin yapılacağı İstanbul'daki özel bir hastaneye nakledildi. Dün akşam ambulansla İstanbul'a yol çıkan Mücahit Doğan, İstanbul gazi Osmanpaşa Hastanesinde ilk tetkiklerinin yapılmasının ardından özel bir hastane tarafından kök hücre tedavisine başlanması bekleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Türk-Eğitim-Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün ve Doğan'ın yakınları tarafından ambulansla İstanbul gazi Osman Paşa Hastanesine uğurlanan Öğretmen Mücahit Doğan'ın sağlığına kavuşabilmesi için tüm Nazilli halkı dua ediyor.

Nazilli Belediyesi ve Türk-Eğitim-Sen Mücahit Hoca için seferber oldu

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olan ve aynı zamanda da Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı'nda baş antrenörlük görevi yapan ve 2019 Mayıs ayında kalp krizi geçirmesi sonrası yoğun bakıma kaldırılan öğretmen Mücahit Doğan'ın 200 bin TL tutarındaki tedavisine destek amacıyla Nazilli Belediyesi kampanya başlattı. 6 ay verdiği yaşam mücadelesi sonrasında beynindeki hipoksi dolayısıyla yatağa bağımlı olarak Nazilli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde tedaviye alınan Mücahit Doğan'ın tedavisinde umut olan kök hücre tedavisi için de İstanbul'da bir özel hastanede 200 Bin TL olarak belirlenen masrafları için Türk Eğitim-Sen Aydın Şubesi'nin girişimiyle Aydın Valiliği oluruyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Doğan'ın meslektaşlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları destek verdi.
İhlas Haber Ajansı
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