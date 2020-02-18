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Türk firması, diş implantında dışa bağımlılığa son verdi

Ürettiği otomobil kav milleri ile dünyada adından söz ettiren yerli sanayi firması, üretimini gerçekleştirdiği diş implantları ile de dışa bağımlılığa son verdi.
 18 Şubat 2020 22:31
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Türk firması, diş implantında dışa bağımlılığa son verdi

Ürettiği otomobil kav milleri ile dünyada adından söz ettiren yerli sanayi firması, üretimini gerçekleştirdiği diş implantları ile de dışa bağımlılığa son verdi.

Sivas'ta yaklaşık 50 yıldır otomotiv yan sanayine parça üretimini yapan ESTAŞ isimli firma, Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 16 otomobil firmasına kav mili satıyor. Kav mili üretiminde Dünya'da ilk sıralarda yer alan Türk firması, üretmeyi başardığı milli diş implantları ile de adından söz ettirecek. Üretimi gerçekleştirilen yerli ve milli implantın iyileştirme süresi ithat implantlara göre çok daha kısa ve implant maliyeti çok daha düşük. Yaklaşık 5.2 milimetrelik bir boyuta sahip olan yerli üretim diş implantı ihracat potansiyelinin yanı sıra istihdama da katkı sağlayarak, dışa bağımlılığa son verecek.

Firmanın Genel Müdürü Osman Mavuş, yerli ve milli diş implantının üretimlerine başladıklarını ifade ederek, "Bundan 4 yıl önce bizim medikal firmamız kuruldu. Travma ve tümöre yönelik ürünlerin dışında arkadaşlarımızın son bir senedir elimizdeki imkanları kullanarak üzerine en az iki tane patent ekleyerek diş implantı üretimlerine başlamış bulunduk. Hayvan testlerimiz insan testlerimiz insanlarla ilgili klinik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılın ikinci çeyreğine doğruda ürünümüz artık vatandaşlarımız tarafından gönül rahatlığıyla dünyada bulunamayacak en üst kalite seviyeden kullanılacak ve istifade edilebilecek hale gelmiş olacak" dedi.

Rakipsiz ürün üretmeyi başardılar

Ürettikleri diş implantının elde edilen yüzey kalitesinin hiçbir rakibinde olmadığını söyleyen Mavuş, "Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyada bulunan en büyük rakiplerinden daha ileri noktalarda örneğin kullanılan titanyumun en üst seviyelerde olması ve bu vesile ile rakiplerde bulunmayan ölçülerin üretilebilir hale gelmiş olması. Örneğin şuanda 5.2 milimetrelik bir implantımız var. Yaklaşık bunu dörde indireceğiz. Elde edilen yüzey kalitesi hiçbir rakibimizde yok. Bu iyileşme sürelerini çok hızlı hale getirecek. 7-8 hafta olan iyileştirme süreleri belki de 3-4 haftalara indirilebilecek. Hastanın en kısa zamanda kaybettiği dişini uzun süre kullanacağı, ömür boyu garantisi olacak bir ürün çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kaliteli ve ucuz

Mavuş, yerli üretim olan diş implantının iyileşme süresini minimuma indireceğini vurgulayarak, "Kalite noktasında bir kere piyasada kullanılan implantların yerini alacağına inanıyoruz. Bunun dışında ülkemizi de sağlık konusunda en iyi şekilde temsil edecek. İhracat potansiyeli, istihdam getirecek. Türkiye'ye büyük kazanç sağlayacağız. İki temel özelliği var. Biri iyileşme sürelerini minimum hale getiriyoruz. Almanya'da ki Amerika'da ki insan dahil kullanacak ve bunun faydasını direk olarak görecek. Bunun dışında elde ettiğimiz yüzey hiçbir rakibimizde yok. Dolayısıyla kemik yapısı yüzeyde gelişecek. Sadece vida noktasında değil aynı zamanda yüzey sayesinde de dişimizin tabi hiçbir şey aslı gibi olmaz ama ömür boyu kullanacak konfor sağlayacak. Bu özellikle implantlarla karşılaştırdığımızda çok uygun fiyatta olacak" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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