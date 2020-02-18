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Trump, İdlib konusunda Erdoğan ile görüşüyoruz

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.
 18 Şubat 2020 22:36
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Trump, İdlib konusunda Erdoğan ile görüşüyoruz
ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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