Trump, İdlib konusunda Erdoğan ile görüşüyoruz
ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.
|18 Şubat 2020 22:36
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