Fahri müfettişler hatayı affetmiyor!

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine geçtiğimiz yıl kasım ayında 14 bin 716 yeni kişi daha eklenerek ülke genelindeki toplam fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine yaklaştı.

Fahri Trafik Müfettişliği" görevi, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valilikler tarafından veriliyor.

Gönüllü olarak bu sorumluluğu almak isteyenler ise ikametlerinin bulunduğu ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat edebiliyor.

Başvuru için en az 40 yaşında, yüksek okul mezunu, 10 yıllık sürücü belgesine sahip olma, müracaat tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmama şartları aranıyor.

MÜFETTİŞ BAŞI 31 CEZA

Konuyla ilgili yenisafak.com 'un sorularını yanıtlayan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri;

31.12.2019 itibariyle İstanbul'da 2 bin 785 fahri trafik müfettişi bulunduğuna dikkat çekerken, 2019 yılında fahri trafik müfettişlerinin toplam 87 bin 368 adet ceza tutanağı düzenlediğine vurgu yapıyor. Söz konusu rakam il genelindeki fahri trafik müfettişi sayısına bölündüğünde kişi başı ortalama 31 ceza tutanağı düzenlendiği ortaya çıkıyor.

EN FAZLA CEZA PARK İHLALİNE KESİLDİ

Fahri trafik müfettişlerinin ceza tutanaklarını düzenleme nedenlerine bakıldığında, 11 bin 118 adeti seyir halinde cep telefonu kullananlara,20 bin 541 adeti duraklama ve park ihlallerine, 6 bin 809 adeti kırmızı ışık kuralına uymayanlara, 5 bin 117 adeti trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren ve ters yönde araç kullananlara şeklinde oldu.

Kenan Biter