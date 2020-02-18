4. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 20 yıl el konuldu
|18 Şubat 2020 23:01
|Yazdır
Burdur'da alkollü kullandığı minibüsüyle polisten kaçarken kaza yapan bir sürücünün daha önceden de 3 kez aynı nedenle yakalandığı ve 2021 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Mustafa Ali İ. (45) idaresindeki 15 DY 433 plakalı minibüs, Gazi Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra trafik polislerince durduruldu. Alkol kontrolü yapılacağı sırada ekip aracına çarparak uzaklaşmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Park halindeki 03 VL 328 plakalı minibüse de çarpan Mustafa Ali İ, kullandığı minibüsün yolun sağındaki kaldırıma savrulup durmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün Burdur Devlet Hastanesinde yapılan alkol kontrolünde 142 promil alkollü olduğu belirlendi.
Mustafa Ali İ'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise araç kullanırken 3 kez alkollü yakalandığı ve 2021 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Polisin idari para cezası uyguladığı Mustafa Ali İ. hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "alkollü araç kullanmak" başta olmak üzere çok sayıda suçtan yargılanması beklenen sürücünün ehliyetine mahkemenin karar vermesi durumunda yaklaşık 20 yıl süreyle el konulmasının söz konusu olabileceğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İnterpol devreye girdi! Çalınan arabayı Gürcistan'da buldu
18 Şubat 2020 23:46
|Muhtar tarafından kampanya başlatıldı... 4 bin imza!
18 Şubat 2020 23:16
|Sinir damarına vurulan iğne hayatını kararttı
18 Şubat 2020 23:06
|'Depremler ruh sağlığını da derinden sarsıyor'
18 Şubat 2020 21:20
|Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı
18 Şubat 2020 21:02
|İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
18 Şubat 2020 20:41
|İSO Başkanı: Galatasaray Lisesi'nin kapısından döndüm
18 Şubat 2020 20:20
|Kansere yenik düşen liseli İrem'e duygusal veda
18 Şubat 2020 19:07
|Sokaktan kurtuldu, şimdiki hayali evlilik
18 Şubat 2020 16:23
|Ambulans şoförü, taşıdığı hastayla aynı hastalığa yakalandı
18 Şubat 2020 16:06