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4. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 20 yıl el konuldu

Burdur'da alkollü kullandığı minibüsüyle polisten kaçarken kaza yapan bir sürücünün daha önceden de 3 kez aynı nedenle yakalandığı ve 2021 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
 18 Şubat 2020 23:01
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4. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 20 yıl el konuldu

Burdur'da alkollü kullandığı minibüsüyle polisten kaçarken kaza yapan bir sürücünün daha önceden de 3 kez aynı nedenle yakalandığı ve 2021 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Mustafa Ali İ. (45) idaresindeki 15 DY 433 plakalı minibüs, Gazi Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra trafik polislerince durduruldu. Alkol kontrolü yapılacağı sırada ekip aracına çarparak uzaklaşmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Park halindeki 03 VL 328 plakalı minibüse de çarpan Mustafa Ali İ, kullandığı minibüsün yolun sağındaki kaldırıma savrulup durmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün Burdur Devlet Hastanesinde yapılan alkol kontrolünde 142 promil alkollü olduğu belirlendi.

Mustafa Ali İ'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise araç kullanırken 3 kez alkollü yakalandığı ve 2021 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Polisin idari para cezası uyguladığı Mustafa Ali İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "alkollü araç kullanmak" başta olmak üzere çok sayıda suçtan yargılanması beklenen sürücünün ehliyetine mahkemenin karar vermesi durumunda yaklaşık 20 yıl süreyle el konulmasının söz konusu olabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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