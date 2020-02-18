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Sinir damarına vurulan iğne hayatını kararttı

Mersin'de gittiği hastanede sinir damarına iğne vurulduğunu iddia eden 4 çocuk babası Mehmet Diyadin, bir aydır ayağının uyuşuk olduğunu ve sürekli ağrıdığını söyleyerek şikayetçi oldu.
 18 Şubat 2020 23:06
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Sinir damarına vurulan iğne hayatını kararttı

Mersin'de gittiği hastanede sinir damarına iğne vurulduğunu iddia eden 4 çocuk babası Mehmet Diyadin, bir aydır ayağının uyuşuk olduğunu ve sürekli ağrıdığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 16 Ocak 2020'de kolundaki ağrıdan dolayı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline giden 42 yaşındaki Mehmet Diyadin'e iğne vuruldu. İğnenin sinir damarına vurulduğunu iddia eden Diyadin, 30 gündür ayağının uyuşuk olduğunu ve ağrıdığını belirterek, iğneyi vuran hemşire ve doktordan şikayetçi oldu.

"Sadece sağlığıma kavuşmak istiyorum"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyadin, geçen ayın 16'sında kol ağrısından dolayı hastaneye gittiğini söyledi. Hastanede kendisine iğne vurulduğunu söyleyen Diyadin, "İğneden sonra ayağım komple uyuştu. Uyuştuktan sonra doktorun yanına gittim, yüzüme bile bakmadı. Bana '1-2 saat içinde geçer' dedi. Ben bir aydır bu acıyı çekiyorum. Artık acıdan kafamı duvarlara vuruyorum. Sağlık Bakanımıza ricada bulunuyorum, bana yardımcı olmalarını istiyorum. Ben bir şeyin peşinde değilim. Sadece bana yardım edilmesini, sağlığıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

"Gerçekten zor durumdayım"

Bir aydır doktora gittiğini kaydeden Diyadin, "Bana iğnenin sinir damarıma vurulduğunu söylüyorlar. Bundan dolayı uzun süre beklemem gerektiği söyleniyor. İşte 1 sene, 2 sene belkide iyileşemeyebilirsiniz diyorlar. Bunun suçlusu ben miyim? 4 çocuğum var. Bu çocukların eğitim giderleri, ev giderleri beni çok zorluyor. Çalışmasam açım. Bunlara bakacak başka kimse yok. Bunun için tüm yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum. Bu süreçte hem manevi hem de maddi desteğe ihtiyacım var. Gerçekten zor durumdayım. Bir yandan sağlığımla uğraşırken bir yandan da borçlarım artıyor. Bu gidişle evimi de satacağım. Çünkü gittikçe masraflarım artıyor. Bu olaydan dolayı çalışamıyorum. Başka bir gelirim yok. Yardım edecek kimse de yok" şeklinde konuştu.

"Sinir damarıma denk gelmiş, şu anda mağdurum"

Ayağıyla ilgili fizik tedaviye gittiğini kaydeden Diyadin, "Hangi doktora gitsem 'bekle belki geçer, belki geçmez, belki makineye bağlarız' diyor. Başka doktorlara gidiyorum 'bizim doktorlar, hemşireler iğneyi ortadan vurur' diyorlar. Sinir damarıma denk gelmiş işte şu anda mağdurum. Sağlık Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Ben normalde hamallık yapıyorum. Çalışırsam kazanıyorum yoksa hiçbir gelirim yok. Bu şekilde ekmeğimi kazanan bir insanım. Gerçekten hastanemize diyeceğim bir şey yok. Yapana da Allah razı olsun. Hastane gerçekten iyi hizmet veriyor. Ancak o günkü hemşire, doktor maalesef yüzüme bakmadılar benim. O yüzden gereken neyse yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının 3'ünün okuduğunu dile getiren Diyadin, "Bir tanesi ufak daha. Sürekli masraflarını karşılamam gerekiyor. Artık ben bu masrafları da karşılayamaz durumdayım. Çünkü gerçekten çok mağdurum. Bana yardımcısı olunmasını istiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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